Ветеран рассказал школьникам о военных годах, о службе в тылу и на фронте...

Сотрудники Правового управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с ветераном Великой Отечественной войны полковником милиции в отставке Алексеем Филипповичем Петрушиным посетили ГБОУ Школа № 1384 имени А.А. Леманского.Ветеран рассказал школьникам о военных годах, о службе в тылу и на фронте. Общий трудовой стаж Алексея Петрушина составляет 75 лет. И большую часть из них он посвятил службе в органах внутренних дел. Особенно Алексей Филиппович отметил врямя работы в следствии – 10 лет он добросовестно раскрывал самые сложные дела. По его словам, за этот период удалось выявить и наказать за противоправные деяния около 1000 злоумышленников.После выхода на пенсию активный Алексей Филиппович не сумел долго отдыхать. В районных школах, а также на детской базе отдыха «Бугорок» он организовал курсы по рукоделию и декоративно-прикладному искусству.Ребята с большим интересом слушали ветерана, задавали ему вопросы. Затем ребята с Алексеем Петрушиным посетили школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне и современной истории.Школьники поздравили ветерана с наступающим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне.Правовое управление ГУ МВД России по г. Москве