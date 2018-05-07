В гости к Егору Петровичу приехали сотрудники УВД по СВАО, чтобы передать юбиляру поздравления с 95-летием, а также вручить цветы и подарок...

Ветерану Великой Отечественной войны Егору Петровичу Осину исполнилось 95 лет.В гости к Егору Петровичу приехали сотрудники УВД по СВАО, чтобы от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова и начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Василия Петрунина передать юбиляру поздравления с 95-летием, а также вручить цветы и подарок.Егор Петрович рассказывал гостям о своей службе в военное и мирное время.Руководители и личный состав УВД по СВАО сердечно поздравляет Алексея Петровича с юбилеем и желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни!Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29