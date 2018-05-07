От станции метро Внуково до одноименного аэропорта можно будет дойти пешком. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящее время рассматривается несколько площадок под размещение будущей станции.

От станции метро "Внуково" до одноименного аэропорта можно будет дойти пешком. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящее время рассматривается несколько площадок под размещение будущей станции.Станция метро "Внуково" Калининско-Солнцевской линии может бытьпостроена в пешей доступности от аэропорта. По словам Марата Хуснуллина, внастоящее время рассматривается несколько площадок."Есть одна в отдалении от аэропортовой площади всего в600-800 метрах, – рассказал он. – То есть фактически в пешей доступности".Проект планировки территории для продления желтой веткистоличной подземки до воздушной гавани Москвы планируется утвердить в следующемгоду. Линию планируется продлить от тупиков за станцией "Рассказовка".Тоннели расположатся вдоль Боровского шоссе и будут выходитьк аэропорту вдоль улицы Центральная. На участке протяженностью около 5,5 километрапланируется разместить две станции.Отметим, что в зоне продления Калининско-Солнцевской ветки расположенынесколько поселений Новой Москвы: Внуковское, Марушкинское, Филимонковское. Наих территории проживают около 200 тысяч человек. Кроме того, в них созданооколо 150 тысяч рабочих мест.В настоящее время метростроевцы завершают работы на участкежелтой линии подземки от "Раменок" до "Рассказовки". Егопротяженность составляет 14,2 километра. В районах, через которые пройдетлиния, проживают более полумиллиона человек.За последние семь лет общая протяженность линий московскогометрополитена увеличилась на треть. До конца 2021 года в столице планируется сдать137 километров новых участков, 60 новых станций и восемь депо.