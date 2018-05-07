От станции метро Внуково до одноименного аэропорта можно будет дойти пешком. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящее время рассматривается несколько площадок под размещение будущей станции.
От станции метро "Внуково" до одноименного аэропорта можно будет дойти пешком. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящее время рассматривается несколько площадок под размещение будущей станции.
Станция метро "Внуково" Калининско-Солнцевской линии может быть
построена в пешей доступности от аэропорта. По словам Марата Хуснуллина, в
настоящее время рассматривается несколько площадок.
"Есть одна в отдалении от аэропортовой площади всего в
600-800 метрах, – рассказал он. – То есть фактически в пешей доступности".
Проект планировки территории для продления желтой ветки
столичной подземки до воздушной гавани Москвы планируется утвердить в следующем
году. Линию планируется продлить от тупиков за станцией "Рассказовка".
Тоннели расположатся вдоль Боровского шоссе и будут выходить
к аэропорту вдоль улицы Центральная. На участке протяженностью около 5,5 километра
планируется разместить две станции.
Отметим, что в зоне продления Калининско-Солнцевской ветки расположены
несколько поселений Новой Москвы: Внуковское, Марушкинское, Филимонковское. На
их территории проживают около 200 тысяч человек. Кроме того, в них создано
около 150 тысяч рабочих мест.
В настоящее время метростроевцы завершают работы на участке
желтой линии подземки от "Раменок" до "Рассказовки". Его
протяженность составляет 14,2 километра. В районах, через которые пройдет
линия, проживают более полумиллиона человек.
За последние семь лет общая протяженность линий московского
метрополитена увеличилась на треть. До конца 2021 года в столице планируется сдать
137 километров новых участков, 60 новых станций и восемь депо.