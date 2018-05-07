Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал дату объявления расширенной заявки национальной команды для участия в домашнем чемпионате мира. Также специалист оценил шансы отдельных футболистов на участие в турнире.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал дату объявления расширенной заявки национальной команды для участия в домашнем чемпионате мира. Также специалист оценил шансы отдельных футболистов на участие в турнире."Расширенный список из 35 футболистов мы планируем объявить 11-го мая, — цитирует Черчесова Чемпионат.Com. – Причем мы сразу же назовем 27-28 игроков, которые сразу же начнут подготовку к чемпионату мира. Приблизительный вариант состава у тренерского штаба уже имеется, а последние детали определятся в ближайшие несколько дней"."Также мы уже имеем полную ясность в вопросе по Георгии Джикии, Александру Кокорину и Виктору Васину – все они не примут участия в чемпионате мира. К огромному сожалению, столь серьезные травмы не дадут им возможности в должной степени подготовиться к турниру. Остается пожелать ребятам спокойно восстанавливаться и готовиться к следующему сезону. Жизнь на таком турнире не заканчивается".Напомним, что окончательная заявка принимающих в чемпионате мира команд должна быть названа до четвертого июня. Всего она должна включать в себя 23 футболиста. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.