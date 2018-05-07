Злоумышленник в ходе семейного конфликта нанес множественные ножевые ранения своему 51-летнему отцу и 86-летней бабушке...

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮАО и ОМВД России по району Чертаново Южное задержали 24-летнего жителя столицы, подозреваемого в совершении убийства двух человек.В ОМВД России по району Чертаново Южное поступило сообщение о том, что во время тушения горевших автомобильных покрышек в лесополосе на улице Академика Янгеля обнаружено два обгоревших тела.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель столицы.Как было установлено, подозреваемый в ходе семейного конфликта нанес множественные ножевые ранения своему 51-летнему отцу и 86-летней бабушке. После чего с целью сокрытия следов преступления расчленил их тела и пытался сжечь.По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22