Центр Оксфорда оцеплен полицией. Местные жители слышали ряд громких хлопков, похожих на серию выстрелов. Полицейские рекомендуют водителям объезжать Парадайз Сквер.

Центр Оксфорда оцеплен полицией. Местные жители слышали ряд громких хлопков, похожих на серию выстрелов. Полицейские рекомендуют водителям объезжать Парадайз Сквер.На место происшествия выехали несколько бригад скорой медицинской помощи, сообщает РИА Новости. Известно, что один человек получил неопасные для жизни ранения. Подробности стрельбы в центре британского города не сообщаются.