Стюардесса индийской авиакомпании Air India обвинила пилота в приставаниях на борту самолета. Девушка обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

Стюардесса индийской авиакомпании Air India обвинила пилота в приставаниях на борту самолета. Девушка обратилась с соответствующим заявлением в полицию.По данным правоохранителей, стюардессаподралась с пилотом прямо на борту. После этого женщина обратилась в полицию города Мумбаи. На основании ее жалобы зарегистрировали дело постатье "Нападение или использование силы по отношению к женщине с цельюнарушить ее благопристойность".В авиакомпании произошедшее комментировать отказались, передает . На все вопросыотносительно хода расследования представители организации сообщают, что сотрудничают со следствием.Подобный инцидент произошел в 2016 году, когда пассажир самолета, летевшего в Дубай, поцеловал стюардессу и сфотографировал это на телефон. По решению местного суда мужчина отправился в тюрьму на три месяца за сексуальные домогательства.Ранее сообщалось, что пассажирка рейса, следовавшего из Москвы вБейрут, устроила дебош на борту самолета из-за пролитогосока. Конфликт начался из-за того, что сидящий впереди человек разложил кресло, из-за чего женщина, находившаяся за ней, пролила напиток.