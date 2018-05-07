Стюардесса индийской авиакомпании Air India обвинила пилота в приставаниях на борту самолета. Девушка обратилась с соответствующим заявлением в полицию.
Стюардесса индийской авиакомпании Air India обвинила пилота в приставаниях на борту самолета. Девушка обратилась с соответствующим заявлением в полицию.
По данным правоохранителей, стюардесса
подралась с пилотом прямо на борту. После этого женщина обратилась в полицию города Мумбаи. На основании ее жалобы зарегистрировали дело по
статье "Нападение или использование силы по отношению к женщине с целью
нарушить ее благопристойность".
В авиакомпании произошедшее комментировать отказались, передает . На все вопросы
относительно хода расследования представители организации сообщают, что сотрудничают со следствием.
Подобный инцидент произошел в 2016 году, когда пассажир самолета, летевшего в Дубай, поцеловал стюардессу и сфотографировал это на телефон. По решению местного суда мужчина отправился в тюрьму на три месяца за сексуальные домогательства.
Ранее сообщалось, что пассажирка рейса, следовавшего из Москвы в
Бейрут, устроила дебош на борту самолета из-за пролитого
сока. Конфликт начался из-за того, что сидящий впереди человек разложил кресло, из-за чего женщина, находившаяся за ней, пролила напиток.