За счет выполнения принципов сценического освещения можно создать ощущение того, что зрители находятся в зале и наблюдают концерт, даже если театральные атрибуты в реальности отсутствуют.

Освещение для сцены играет важную роль. Оно влияет на то, какими люди увидят актеров. Необходимо не только грамотно расположить атрибуты такого освещения, но еще и суметь грамотно отрегулировать их.

Принципы сценического освещения



Свет - это часть задумки режиссера. Так же, как и актерская игра, он может оказывать определенное влияние на зрителей.

Декорации и артисты должны освещаться лишь спереди. В данном случае свет должен быть максимальны приближенным к натуральному. Приборы освещения размещают за границей сцены.

Приборы должны освещать исключительно сцену, но не помещение, где сидят зрители, чтобы не препятствовать зрителям смотреть представление.

Основное освещение необходимо для сохранения тене1, которые задумывались режиссером.



Фронтальное освещение состоит из:



верхнего, которое находится в зале или за выступом в потолке;

диагонального, которое размещено за выступами боковых сцен или на балконах, а также лоджиях;

нижнего, которое располагается на краю сцены.



Данный свет нивелирует контрастность, которая появляется от других видов освещения.

Освещение больших залов состоит из:



основного. Обычно это огромная люстра из хрусталя, которая преломляет свет и наполняет зал торжественной атмосферой и блеском;

аварийного. Это запасной источник света;

освещения для выхода. Она может располагаться у ступенек с торца, возле стен.



Освещение приборов может быть точечным и заливочным. Для создания заливочного света используются блиндеры, светильники. Для создания точечного света применяются специальные прожекторы с профилированным лучом.

Если вы собираетесь проводить концертное мероприятие, вам рекомендуется арендовать свет. Покупка светового оборудования обойдется дорого. Если мероприятие разовое, приобретать дорогостоящие приборе нецелесообразно. Так что лучше взять оборудование в аренду.

Профессиональное световое оборудование позволит вам провести мероприятие на высоком уровне. Вы сможете создать любой эффект, сделать представление более зрелищным и интересным. Профессиональный свет позволит вам организовать концерт, театральное представление, любое торжественное мероприятие.

Статья предоставлена компанией Asound.

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