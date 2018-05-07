За счет выполнения принципов сценического освещения можно создать ощущение того, что зрители находятся в зале и наблюдают концерт, даже если театральные атрибуты в реальности отсутствуют.
Освещение для сцены играет важную роль. Оно влияет на то, какими люди увидят актеров. Необходимо не только грамотно расположить атрибуты такого освещения, но еще и суметь грамотно отрегулировать их.
Принципы сценического освещения
- Свет - это часть задумки режиссера. Так же, как и актерская игра, он может оказывать определенное влияние на зрителей.
- Декорации и артисты должны освещаться лишь спереди. В данном случае свет должен быть максимальны приближенным к натуральному. Приборы освещения размещают за границей сцены.
- Приборы должны освещать исключительно сцену, но не помещение, где сидят зрители, чтобы не препятствовать зрителям смотреть представление.
- Основное освещение необходимо для сохранения тене1, которые задумывались режиссером.
Фронтальное освещение состоит из:
- верхнего, которое находится в зале или за выступом в потолке;
- диагонального, которое размещено за выступами боковых сцен или на балконах, а также лоджиях;
- нижнего, которое располагается на краю сцены.
Данный свет нивелирует контрастность, которая появляется от других видов освещения.
Освещение больших залов состоит из:
- основного. Обычно это огромная люстра из хрусталя, которая преломляет свет и наполняет зал торжественной атмосферой и блеском;
- аварийного. Это запасной источник света;
- освещения для выхода. Она может располагаться у ступенек с торца, возле стен.
Освещение приборов может быть точечным и заливочным. Для создания заливочного света используются блиндеры, светильники. Для создания точечного света применяются специальные прожекторы с профилированным лучом.
Если вы собираетесь проводить концертное мероприятие, вам рекомендуется арендовать свет. Покупка светового оборудования обойдется дорого. Если мероприятие разовое, приобретать дорогостоящие приборе нецелесообразно. Так что лучше взять оборудование в аренду.
Профессиональное световое оборудование позволит вам провести мероприятие на высоком уровне. Вы сможете создать любой эффект, сделать представление более зрелищным и интересным. Профессиональный свет позволит вам организовать концерт, театральное представление, любое торжественное мероприятие.
Статья предоставлена компанией Asound.
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