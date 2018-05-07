На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 9 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 9 человек травмированы. Выявлено 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Суздальский районПо предварительной информации, 04.05.2018 г. в 03:00 в г. Суздаль на улице Ленина напротив дома 45 водитель автомобиля Хендай-Акцент, 1990 г.р., допустил наезд на ограждения ремонтируемого моста, после чего совершил наезд на стоящий на левой полосе движения каток - ДУ84. В результате ДТП водитель а/м Хендай-Акцент с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, тупая травма грудной клетки, рваная рана правого коленного сустава, ушибленная рваная рана левого локтевого сустава - госпитализирован; пассажиры а/м Хендай- Акцент, 1997 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, рваная ушибленная рана лобной области – госпитализирован; 1990 г.р., с диагнозом: ЧМТ, СГМ, закрытый перелом средней третьей правой голени – госпитализирован; 1997 г.р., с диагнозом: ОЧМТ, СГМ, перелом лобной кости, рваная ушибленная рана лобной области, подкожные гематомы обоих глаз – госпитализирован.2. Октябрьский районПо предварительной информации, 04.05.2018 г. в 11:20 в г. Владимир на улице Горького напротив дома 56 водитель автомобиля Хендай – Акцент при повороте налево, не предоставил преимущество в движении, двигающемуся прямо во встречном направлении автомобилю Лада – Гранта под управлением водителя, 1989 г.р. В результате ДТП водитель а/м Хендай – Акцент, с диагнозом: порезы, ссадины правой руки - амбулаторно; пассажир а/м Хендай – Акцент, с диагнозом: ушиб левой голени – амбулаторно; пассажир а/м Лада – Гранта, 1988 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ТТЖ, ушиб грудной клетки – амбулаторно.3. Собинский районПо предварительной информации, 04.05.2018 г. в 11:00 в п. Ставрово на улице Октябрьская у дома 4 водитель автомобиля Мицубиси-Кольт, 1962 г.р., допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении велосипедом «Стелс» под управлением водителя, 1935 г.р. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: ушиб волосистой части головы – амбулаторно.4. Муромский районПо предварительной информации, 04.05.2018 г. в 15:30 в г. Муром на улице Механизаторов у дома 40 «а» водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода, 2005 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушиб правого коленного сустава – амбулаторно.