На территории области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 14 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 14 человек травмированы. Выявлено 29 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Ленинский районПо предварительной информации, 06.05.2018г. в 00:40 на 8 км автодороги М–7 «Волга» подъезд к г.Иваново водитель мопеда Альфа, 2000 г.р., выехал за пределы проезжей части дороги, совершил наезд на дорожное ограждение, разделяющее проезжую часть от обочины, после чего совершил падение. В результате ДТП водитель, с диагнозом: перелом правого бедра – госпитализирован.2. Фрунзенский районПо предварительной информации, 06.05.2018г. в 03:20 в г.Владимир на улице Большая Нижегородская напротив дома 88 водитель автомобиля Митцубиси – Лансер, 1998 г.р., совершил столкновение с двигавшимся по ул.Мира и совершавшим поворот налево на разрешающий сигнал светофора на ул. Большая Нижегородская автомобилем Тойота – Хайлюкс под управлением водителя, 1987 г.р. В результате ДТП пострадали: пассажир а/м Митцубиси–Лансер, 1997 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана головы – амбулаторно; пассажир а/м Митцубиси–Лансер, 1999 г.р., с диагнозом: ушиб шейного отдела позвоночника - амбулаторно.3. Петушинский районПо предварительной информации, 06.05.2018 г. в 04:50 в г.Петушки на улице Трудовая напротив дома 32 водитель автомобиля Опель-Вектра, 1996 г.р., совершил съезд в кювет, опрокидывание. В результате ДТП пострадали: пассажир а/м Опель-Вектра, 1982 г.р., с диагнозом: рваная рана волосистой части головы – госпитализирован; пассажир а/м Опель – Вектра, 1982 г.р., с диагнозом: повреждение шейных позвонков – госпитализирован.4. Ленинский районПо предварительной информации, 06.05.2018г. в 06:45 в г.Владимир на улице Московское шоссе напротив дома 4 водитель автомобиля Опель-Астра, 1990 г.р., отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Тойота-Лэндкрузер-200 под управлением водителя, 1970 г.р. В результате ДТП водитель а/м Опель-Астра с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб позвоночника - госпитализирован.5. Октябрьский районПо предварительной информации, 06.05.2018г. в 08:45 в г.Владимир на улице Судогодское шоссе напротив дома 33 «А» водитель автомобиля Хендай-Матрикс, 1985 г.р., при повороте налево допустил столкновение с движущимся по левой полосе во встречном направлении автомобилем Лада-Ларгус под управлением водителя, 1967 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель а/м Хендай-Матрикс с диагнозом: ссадина волосистой части головы – амбулаторно; пассажир а/м Лада-Ларгус, 1969 г.р., с диагнозом: ушиб правой голени – амбулаторно; пассажир а/м Лада-Ларгус, 1976 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб левого плечевого сустава, ушиб правой голени – амбулаторно.6. Судогодский районПо предварительной информации, 06.05.2018г. в 14:10 на 1 км автодороги «Веригино-Головино» водитель автомобиля Ваз-2107, 1971 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со стороны п.Головино в сторону п.Веригино, съехал в левый по ходу движения кювет, совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадали: водитель а/м Ваз-2107 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом левой руки – госпитализирован; пассажир а/м Ваз-2107, 1989 г.р., с диагнозом: ушибленная рана головы – амбулаторно.7. Меленковский районПо предварительной информации, 06.05.2018г. в 17:15 на 26 км автодороги «Ляхи–Дмитриевы Горы–Окшово» водитель мотоцикла Восход-3М, 1976 г.р., допустил съезд в левый по ходу движения кювет, наезд на препятствие. В результате ДТП водитель мотоцикла Восход-3М от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи.8. Ленинский районПо предварительной информации, 06.05.2018г. в 18:30 в г.Владимир в мкр.Юрьевец на улице Ноябрьская напротив дома 2 водитель автомобиля Ваз-21101, 1975 г.р., при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Лада-Калина под управлением водителя, 1986 г.р. В результате ДТП пассажир а/м Ваз-21101, 1985 г.р., с диагнозом: закрытый перелом правого локтевого сустава – амбулаторно.9. Камешковский районПо предварительной информации, 06.05.2018г. в 17:00 на 224 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г.Владимиру водитель автомобиля Митцубиси-Паджеро, 1967 г.р., допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Газ-331061 с прицепом 817339 под управлением водителя, 1968 г.р., который двигался в попутном направлении по крайней правой полосе. В результате ДТП пассажир а/м Митцубиси-Паджеро, 1965 г.р., с диагнозом ЗЧМТ, ушибленная рана лба – амбулаторно.10. Вязниковский районПо предварительной информации, 06.05.2018г. в 21:05 в г.Вязники на улице Ленина напротив дома 6 водитель автомобиля Ниссан-Х-Трейл, 1987 г.р., допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, 2009 г.р., который выехал с прилегающей территории перед близко движущимся а/м. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: ушиб левого коленного сустава – амбулаторно.