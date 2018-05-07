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<a href="http://33live.ru/novosti/07-05-2018-svoeobraznoe-priklyuchenie-stavropolskij-parashyutist-edva-ne-razbilsya-vo-vremya-vystupleniya.html" target="_blank">Своеобразное приключение: ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления</a> - Порыв ветра унес в лес одного из участников показательного выступления парашютистов в Ставрополе: вместо того, чтобы приземлиться в парке Победы, он завис на дереве. Прыжок по счастливой случайности обошелся без травм, а самого героя сняли на видео.