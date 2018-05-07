Сыну Ксении Собчак Платону очень понравилось смотреть инаугурацию Владимира Путина по телевизору. Пользователи Сети тут же напророчили малышу карьеру в политике.

Сыну Ксении Собчак Платону очень понравилось смотреть инаугурациюВладимира Путина по телевизору. Пользователи Сети тут же напророчили малышукарьеру в политике.В своем Instagram телеведущая опубликовала снимок, накотором запечатлен Платон, наблюдающий по телевизору церемонию вступления президентав должность. Под постом Ксения написала "Огромный интерес вызвала инаугурация унекоторых членов нашей семьи😂😂😂 😊мультикпро Машинкову и Эйнштейны вызывали меньше интереса😂🙈🙈!🙈🙈".Поклонникимоментально отреагировали на забавную фотографию. Менее чем за час публикациянабрала более 28 тысяч отметок "Нравится" и множество комментариев. Фанатысошлись во мнении, что такого талантливого малыша ждет отличное будущее, однакосферы, в которых Платон сможет применить свои способности предлагались разные."Смотрит, как будущийпрезидент!)))", "Быть ему генералом", "Военным будет", "Нувот Ксения, и у вас есть своя собственная "маленькая оппозиция"😂😂😂😂", "Будет президентом", "Впитал смолоком матери интерес к политике 😍", "Будет президентом!", "Может вдедушку пойдет!!! Хороший человек и патриот своей страны!!! Анатолий Сабчак","Маленький,но Патриот РОССИИ....", "Мне кажется, это прекрасный ребенок! И у негобольшое будущее! Поздравляю вас! Мне ваш малыш очень симпатичен, не знаюпочему. Кажется, что он очень умный, милый и добрый", – писалипользователи соцсети.Естественно, комментаторы припомнилипопытку Ксении пробиться к президентскому креслу и подметили иронию в поведенииПлатона, мол, у оппозиционерки Собчак растет фанат Владимира Путина. "Правильныйинтерес👍😃 Ребенокнаверное молится" слава богу,что мою маму пронесло)))))", "Видимохоть у ребенка есть понимание больше чем у мамашки", "Знает куда мамаметит 😂👌🏻😻".Напомним, Ксения Собчак стала матерьюв ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковнойклинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселкеГорки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг Максим Виторган старательно скрывалиподробности первых дней жизни малыша, журналисты даже имени его не знали. Позжестало известно, что пара назвала сына Платоном.