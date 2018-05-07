Сыну Ксении Собчак Платону очень понравилось смотреть инаугурацию
Владимира Путина по телевизору. Пользователи Сети тут же напророчили малышу
карьеру в политике.
Сыну Ксении Собчак Платону очень понравилось смотреть инаугурацию
Владимира Путина по телевизору. Пользователи Сети тут же напророчили малышу
карьеру в политике.
В своем Instagram телеведущая опубликовала снимок, на
котором запечатлен Платон, наблюдающий по телевизору церемонию вступления президента
в должность. Под постом Ксения написала "Огромный интерес вызвала инаугурация у
некоторых членов нашей семьи😂😂😂 😊мультик
про Машинкову и Эйнштейны вызывали меньше интереса😂🙈🙈!🙈🙈".
Поклонники
моментально отреагировали на забавную фотографию. Менее чем за час публикация
набрала более 28 тысяч отметок "Нравится" и множество комментариев. Фанаты
сошлись во мнении, что такого талантливого малыша ждет отличное будущее, однако
сферы, в которых Платон сможет применить свои способности предлагались разные.
"Смотрит, как будущий
президент!)))", "Быть ему генералом", "Военным будет", "Ну
вот Ксения, и у вас есть своя собственная "маленькая оппозиция"😂😂😂😂", "Будет президентом", "Впитал с
молоком матери интерес к политике 😍", "Будет президентом!", "Может в
дедушку пойдет!!! Хороший человек и патриот своей страны!!! Анатолий Сабчак",
"Маленький,
но Патриот РОССИИ....", "Мне кажется, это прекрасный ребенок! И у него
большое будущее! Поздравляю вас! Мне ваш малыш очень симпатичен, не знаю
почему. Кажется, что он очень умный, милый и добрый", – писали
пользователи соцсети.
Естественно, комментаторы припомнили
попытку Ксении пробиться к президентскому креслу и подметили иронию в поведении
Платона, мол, у оппозиционерки Собчак растет фанат Владимира Путина. "Правильный
интерес👍😃 Ребенок
наверное молится" слава богу,что мою маму пронесло)))))", "Видимо
хоть у ребенка есть понимание больше чем у мамашки", "Знает куда мама
метит 😂👌🏻😻".
Напомним, Ксения Собчак стала матерью
в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной
клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселке
Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг Максим Виторган старательно скрывали
подробности первых дней жизни малыша, журналисты даже имени его не знали. Позже
стало известно, что пара назвала сына Платоном.