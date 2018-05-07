Орбитальная обсерватория получила фотографии гигантского скопления галактик RXC J0032.1+1808 в созвездии Рыб. Оно расположено настолько далеко от Млечного Пути, что его можно увидеть только с помощью гравитационных линз. Это устройства могут усиливать свет путем особого искривления пространства-времени.

Орбитальная обсерватория получила фотографии гигантского скопления галактик RXC J0032.1+1808 в созвездии Рыб. Оно расположено настолько далеко от Млечного Пути, что его можно увидеть только с помощью гравитационных линз. Это устройства могут усиливать свет путем особого искривления пространства-времени, сообщает Sci News.Похожие наблюдения помогли ученым найти две самые крупные структуры в наблюдаемой Вселенной, которые влияют на движение Млечного Пути и находящихся рядом с ним галактик.Так, исследователи запечатлели так называемого Великого Отталкивателя, гигантскую пустоту рядом с галактикой Млечный Путь, и Великого Аттрактора, суперскопление галактик Abell 3627.Наблюдение за этими объектами помогает ученым понять, почему наша галатика движется слишком быстро относительно остальных галактик.