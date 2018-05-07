Реальное количество наших друзей значительно меньше, чем нам кажется, утверждают американские ученые. По их данным, взаимностью нам отвечают в лучшем случае 50 процентов людей, которых мы считаем близкими.

Реальное количество наших друзей значительно меньше, чем нам кажется, утверждают американские ученые. По их данным, взаимностью нам отвечают в лучшем случае 50 процентов людей, которых мы считаем близкими, сообщает Science Alert.Сотрудники Массачусетского технологического института провели исследование феномена "дружба", опросив 84 человека в возарсте от 23 до 38 лет. Все они участвовали в одной бизнес-игре и были распределены по командам.Участников эксперимента попросили оценить степень близости с товарищами по команде по шкале от 0 до 5. Оценка "0" означала "я не знаю этого человека", 3 – "это мой друг", 5 — "это один из моих лучших друзей".Выяснилось, что 94 процента думали, что чувства товарищей к ним взаимны, однако в итоге совпали лишь в 53 процента оценок.Сколько у вас настоящих друзей? Какую бы цифру вы ни назвали, наука утверждает, что их вполовину меньше.Согласно другим подобным исследованиям последних лет, в которых участвовали в общей сложности 92 тысячи человек, уровень взаимности и того меньше – от 34 до 53 процентов.Большинство взрослых людей также с трудом могли дать определение дружбе. По мнению исследователей, причиной этого стала размытость этого понятия, возникшая благодаря соцсетям.