Наставник чемпионов Испании по футболу из Барселоны Эрнесто Валверде после домашнего матча каталонцев против мадридского Реала (2:2) отметил, что его подопечные выглядели более чем достойно, учитывая, что большую часть игры провели в численном меньшинстве.

Наставник чемпионов Испании по футболу из "Барселоны" Эрнесто Валверде после домашнего матча каталонцев против мадридского "Реала" (2:2) отметил, что его подопечные выглядели более чем достойно, учитывая, что большую часть игры провели в численном меньшинстве."Мы приложили большие усилия, так как играть вдесятером против 11 игроков соперника никогда не бывает легко, — цитирует Валверде официальный сайт "Барселоны". – Еще в большей степени это касается матчей против "Реала", потому что этот соперник всегда находит пути к воротам".Тренер Blaugrana подчеркнул интенсивность поединка, сказав: "Это было очень интенсивное "класико", все хотели выиграть. В играх такого рода всегда присутствует напряжение". Валверде также отметил отличную атмосферу на стадионе "Камп Ноу".Отвечая на вопрос о возможности закрытия сезона "Барселоны" в испанской Примере без единого проигрыша, Валверде дал понять: "Конечно, мы хотим остаться непобедимыми. Наша команда никогда не сдается, и все же пройти сезон без поражений — это нечто невероятное. И в этой ситуации нам не нужно искать дополнительные стимулы".