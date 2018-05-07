Евгения Медведева стала уделять больше внимания своей личной жизни, чем спорту. У девочек в 16-18 лет появляются трудности с мозгами, прокомментировал олимпийский чемпион уход фигуристки от тренера Тутберидзе.

Евгения Медведева стала уделять больше внимания своей личнойжизни, чем спорту. У девочек в 16-18 лет появляются трудности с мозгами,прокомментировал олимпийский чемпион уход фигуристки от тренера Тутберидзе.Этери Тутберидзе тренирует маленьких девочек. Она доводит ихдо возраста, в котором обычно спортсменки выигрывают Олимпиаду и чемпионатымира."Евгения Медведева два раза подряд выигрывала чемпионатмира – ей было 15 и 17 лет... В 25 уже мало кто катается. Это единицы, какКаролина Костнер. Так что Этери и не должна работать со взрослыми", -комментирует ситуацию с российской фигуристкой Олимпийский чемпион 2006 года РоманКостомаров.Фигурист отметил, что Медведева стала уделять большевнимания своей личной жизни, нежели спорту. И тренер – даже такой, как Этери Тутберидзе,тут уже бессилен. "У взрослеющих девочек появляются трудности с мозгами в16-18 лет, особенно если они уже чего-то добились. Мальчики, букетный период —все это начинается", – заключил Костомаров.Олимпийский чемпион высказал свое мнение и о слухах о возможнойсмене гражданства Медведевой – говорилось о канадском или армянском паспорте.Костомаров уверен, что даже если слухи подтвердятся, это никак не повлияет наспортивные результаты Евгении, пишет .Напомним, фанаты Евгении Медведевой весьма эмоциональноотреагировали на информацию о том, что фигуристка покидает своего тренера ЭтериТутберидзе. Некоторые даже обвинили спортсменку в предательстве. Другие жевстали на ее сторону и заявили о поддержке любого решения чемпионки.Как писали Dni.Ru, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала, что об уходе своей подопечной узнала от журналистов. По словам специалиста, после скандальной новости фигуристка перестала выходить на связь.Тутберидзе отметила, что у Медведевой после провала в Пхенчхане накопились обиды.