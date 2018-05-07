Евгения Медведева стала уделять больше внимания своей личной
жизни, чем спорту. У девочек в 16-18 лет появляются трудности с мозгами,
прокомментировал олимпийский чемпион уход фигуристки от тренера Тутберидзе.
Евгения Медведева стала уделять больше внимания своей личной
жизни, чем спорту. У девочек в 16-18 лет появляются трудности с мозгами,
прокомментировал олимпийский чемпион уход фигуристки от тренера Тутберидзе.
Этери Тутберидзе тренирует маленьких девочек. Она доводит их
до возраста, в котором обычно спортсменки выигрывают Олимпиаду и чемпионаты
мира.
"Евгения Медведева два раза подряд выигрывала чемпионат
мира – ей было 15 и 17 лет... В 25 уже мало кто катается. Это единицы, как
Каролина Костнер. Так что Этери и не должна работать со взрослыми", -
комментирует ситуацию с российской фигуристкой Олимпийский чемпион 2006 года Роман
Костомаров.
Фигурист отметил, что Медведева стала уделять больше
внимания своей личной жизни, нежели спорту. И тренер – даже такой, как Этери Тутберидзе,
тут уже бессилен. "У взрослеющих девочек появляются трудности с мозгами в
16-18 лет, особенно если они уже чего-то добились. Мальчики, букетный период —
все это начинается", – заключил Костомаров.
Олимпийский чемпион высказал свое мнение и о слухах о возможной
смене гражданства Медведевой – говорилось о канадском или армянском паспорте.
Костомаров уверен, что даже если слухи подтвердятся, это никак не повлияет на
спортивные результаты Евгении, пишет .
Напомним, фанаты Евгении Медведевой весьма эмоционально
отреагировали на информацию о том, что фигуристка покидает своего тренера Этери
Тутберидзе. Некоторые даже обвинили спортсменку в предательстве. Другие же
встали на ее сторону и заявили о поддержке любого решения чемпионки.
Как писали Dni.Ru, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала, что об уходе своей подопечной узнала от журналистов. По словам специалиста, после скандальной новости фигуристка перестала выходить на связь.Тутберидзе отметила, что у Медведевой после провала в Пхенчхане накопились обиды.