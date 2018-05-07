Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 мая, подписал указ О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года . По словам секретаря Генсовета Единой России Андрея Турчака, документ является логичным продолжением послания главы государства Федеральному собранию и представляет собой свод конкретных поручений со сроками, цифрами и показателями.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 мая,подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развитияРоссийской Федерации на период до 2024 года" . По словам секретаря Генсовета"Единой России" Андрея Турчака, документ является логичнымпродолжением послания главы государства Федеральному собранию и представляетсобой свод конкретных поручений со сроками, цифрами и показателями.По его словам, обозначенные в указе поручения направлены нато, чтобы вывести уровень жизни россиян на качественно новый уровень. Турчакподчеркнул, что кабинет министров, выполняя наказы главы государства, будетпересматривать нацпроекты по 12 направлениям, которые касаются непосредственнолюдей. Реализация нового "майского указа" может привести к прорывномуразвитию страны, подчеркнул единоросс.Турчак отметил, что в документе говорится и о цифровойэкономике. "Совет по развитию цифровой экономики, созданный в апреле вСовете Федерации, в своей работе уделит приоритетное внимание этим профильнымпроблемам. В рамках своей компетенции Совет будет следить за тем, чтобыобеспечивалось ускоренное технологическое развитие России в этомнаправлении", – сказал секретарь Генсовета "ЕР".Он отметил, что страна нуждается в рывке в этой области, в ускорениитехнологического развития, росте числа организаций, занимающихся цифровымиинновациями до 50% от их общего количества. "Именно такую цель поставилпрезидент", – добавил Турчак.Сенатор также отметил еще одну важную деталь, обозначеннуюглавой государства – ускоренное внедрение новейших технологий всоциально-экономической сфере. "Примечательно, что поручение президентаподкреплены финансовой составляющей: правительство должно обеспечить рост долизатрат на развитие цифровой экономики в ВВП России минимум в три раза в 2024году по сравнению с 2017 годом", – сказал секретарь Генсовета "ЕдинойРоссии".Напомним, 7 мая состоялась инаугурация президента РоссииВладимира Путина. В своей речи глава государства заявил, что сделает все, чтобыу страны было мирное и процветающее будущее, чтобы каждая семья жила вблагополучии и достатке. "Заверяю вас, целью моей жизни, работы, будет,как и прежде, служение людям, нашему Отечеству", – сказал он.Спустя несколько часов после окончания торжественнойцеремонии Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачахразвития нашей страны до 2024 года, который определяет основные цели и задачи вразвитии страны на ближайшие годы. Среди них – увеличение продолжительностижизни до 78 лет, а к 2030-му году – до 80, снижение уровня бедности в два раза.Также в документе говорится об уменьшении ипотечной ставкиниже восьми процентов годовых. Путин поручил правительству при разработкенационального проекта в сфере образования исходить из того, что к 2024 годунеобходимо обеспечить не только конкурентоспособность российского образования,но и включить Россию в десятку ведущих стран по качеству образования в мире.