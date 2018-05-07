Инаугурация президента Владимира Путина, состоявшаяся в понедельник, 7 мая, обозначила начало
нового этапа в развитии страны. Об этом заявил секретарь Генерального совета
Единой России Андрей Турчак.
Инаугурация президента Владимира Путина, состоявшаяся в понедельник, 7 мая, обозначила начало
нового этапа в развитии страны. Об этом заявил секретарь Генерального совета
"Единой России" Андрей Турчак.
Он подчеркнул, что на прошедших в марте выборах россияне
показали рекордный уровень доверия Владимиру Путину. "Считаю, что
предстоящий президентский срок станет новым этапом развития нашей страны на
всех направлениях", – сказал Турчак.
По словам секретаря Генсовета "ЕР", президент
вновь обозначил, что в центре должен быть человек – гражданин страны. "Смысл
нашей общей работы, партии "Единая Россия" заключается в том, чтобы каждый
житель страны чувствовал позитивные перемены в своей жизни", – подчеркнул
Турчак.
Единоросс отметил, что для того, чтобы помочь главе
государства реализовать его план развития России, необходима консолидация всех
политических сил и гражданского общества. Турчак выразил уверенность, что
достижение намеченных целей, сохранение и приумножение уже имеющегося возможно
только совместными усилиями под руководством президента.
Владимир Путин 7 мая вступил в должность главы государства.
Он принес присягу народу России и выступил с торжественной речью. Путин
подчеркнул, что сделает все, чтобы у страны было мирное и процветающее будущее,
чтобы каждая семья жила в благополучии и достатке. "Заверяю вас, целью
моей жизни, работы, будет, как и прежде, служение людям, нашему
Отечеству", – сказал он.
Президентские выборы состоялись 18 марта. Владимир Путин
заручился поддержкой подавляющего большинства избирателей, набрав 76,69%
голосов.
Активное участие в избирательной кампании главы государства принимала
"Единая Россия". Партия оказывала помощь его штабу в подготовке
наблюдателей, проводила мобилизацию электората во всех субъектах Федерации.
Так, 14 января "ЕР" организовала и провела Единый
день сбора подписей в поддержку президента. Всего их было собрано более 200
тысяч.