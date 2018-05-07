Инаугурация президента Владимира Путина, состоявшаяся в понедельник, 7 мая, обозначила начало нового этапа в развитии страны. Об этом заявил секретарь Генерального совета Единой России Андрей Турчак.

Инаугурация президента Владимира Путина, состоявшаяся в понедельник, 7 мая, обозначила началонового этапа в развитии страны. Об этом заявил секретарь Генерального совета"Единой России" Андрей Турчак.Он подчеркнул, что на прошедших в марте выборах россиянепоказали рекордный уровень доверия Владимиру Путину. "Считаю, чтопредстоящий президентский срок станет новым этапом развития нашей страны навсех направлениях", – сказал Турчак.По словам секретаря Генсовета "ЕР", президентвновь обозначил, что в центре должен быть человек – гражданин страны. "Смыслнашей общей работы, партии "Единая Россия" заключается в том, чтобы каждыйжитель страны чувствовал позитивные перемены в своей жизни", – подчеркнулТурчак.Единоросс отметил, что для того, чтобы помочь главегосударства реализовать его план развития России, необходима консолидация всехполитических сил и гражданского общества. Турчак выразил уверенность, чтодостижение намеченных целей, сохранение и приумножение уже имеющегося возможнотолько совместными усилиями под руководством президента.Владимир Путин 7 мая вступил в должность главы государства.Он принес присягу народу России и выступил с торжественной речью. Путинподчеркнул, что сделает все, чтобы у страны было мирное и процветающее будущее,чтобы каждая семья жила в благополучии и достатке. "Заверяю вас, цельюмоей жизни, работы, будет, как и прежде, служение людям, нашемуОтечеству", – сказал он.Президентские выборы состоялись 18 марта. Владимир Путинзаручился поддержкой подавляющего большинства избирателей, набрав 76,69%голосов.Активное участие в избирательной кампании главы государства принимала"Единая Россия". Партия оказывала помощь его штабу в подготовкенаблюдателей, проводила мобилизацию электората во всех субъектах Федерации.Так, 14 января "ЕР" организовала и провела Единыйдень сбора подписей в поддержку президента. Всего их было собрано более 200тысяч.