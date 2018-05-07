Не успела Этери Тутберидзе оправиться от ухода чемпионки Евгении Медведевой, как в ее группе случилось новое потрясение. Победительница
юношеской Олимпиады-2016 Полина Цурская прекратила сотрудничество с именитым наставником.
Не успела Этери Тутберидзе оправиться от ухода чемпионки Евгении Медведевой, как в ее группе случилось новое потрясение. Победительница
юношеской Олимпиады-2016 Полина Цурская прекратила сотрудничество с именитым наставником.
Спортсменка работала в группе Тутберидзе с 2013 года. Она подтвердила, что завершила сотрудничество с
тренером Этери Тутберидзе, уточнив,
что данное решение было принято по ее личной инициативе.
"Я завершила сотрудничество с Этери Георгиевной",
– цитирует фигуристку РИА Новости. Под
руководством Тутберидзе она, помимо юношеской Олимпиады, выиграла первенство
России среди юниоров и Финал юниорского Гран-при в сезоне-2015/16.
В прошедшем сезоне девушка приняла
участие в ряде соревнований, восстановившись после перенесенной травмы. Напомним, ранее
стало известно о том, что группу Этери Тутберидзе покинула двукратная чемпионка
мира и Европы, серебряный
призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.
Как писали Dni.Ru, Медведева подтвердила, что будет тренироваться в Северной Америке, у
канадца Брайана Орсера. Однако гражданство менять спортсменка не
планирует. Спортсменка призналась, что сейчас ощущает подъем и
испытывает большую мотивацию.
В свою очередь трехкратная
олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала возможную причину ухода Евгении
Медведевой к другому тренеру. Она считает, что 18-летняя спортсменка столкнулась
с некими трудностями.