Не успела Этери Тутберидзе оправиться от ухода чемпионки Евгении Медведевой, как в ее группе случилось новое потрясение. Победительница юношеской Олимпиады-2016 Полина Цурская прекратила сотрудничество с именитым наставником.

Не успела Этери Тутберидзе оправиться от ухода чемпионки Евгении Медведевой, как в ее группе случилось новое потрясение. Победительницаюношеской Олимпиады-2016 Полина Цурская прекратила сотрудничество с именитым наставником.Спортсменка работала в группе Тутберидзе с 2013 года. Она подтвердила, что завершила сотрудничество стренером Этери Тутберидзе, уточнив,что данное решение было принято по ее личной инициативе."Я завершила сотрудничество с Этери Георгиевной",– цитирует фигуристку РИА Новости. Подруководством Тутберидзе она, помимо юношеской Олимпиады, выиграла первенствоРоссии среди юниоров и Финал юниорского Гран-при в сезоне-2015/16.В прошедшем сезоне девушка принялаучастие в ряде соревнований, восстановившись после перенесенной травмы. Напомним, ранеестало известно о том, что группу Этери Тутберидзе покинула двукратная чемпионкамира и Европы, серебряныйпризер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.Как писали Dni.Ru, Медведева подтвердила, что будет тренироваться в Северной Америке, уканадца Брайана Орсера. Однако гражданство менять спортсменка непланирует. Спортсменка призналась, что сейчас ощущает подъем ииспытывает большую мотивацию.В свою очередь трехкратнаяолимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала возможную причину ухода ЕвгенииМедведевой к другому тренеру. Она считает, что 18-летняя спортсменка столкнуласьс некими трудностями.