Четыре бронетранспортера, 52 единицы огнестрельного оружия и почти 36 тысяч патронов изъяли у самарского предпринимателя Сергея Марченко, известного в криминальных кругах как Марчелло.

Четыре бронетранспортера, 52 единицы огнестрельного оружия и почти 36 тысяч патронов изъяли у самарского предпринимателя Сергея Марченко, известного в криминальных кругах как Марчелло. Арсенал действующего адвоката, в прошлом промышлявшего торговлей оружием и машинами, сняли на видео.Хранились БТР и автоматы в ангаре на Степной улице в поселке Стройкерамика под Самарой. Помимо 35,7 тысячи патронов, там же сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили УАЗ с установленным в кузове сейфом для перевозки больших объемов оружия и высокоточные станки, которые использовались для его переделки."Можно предполагать, что предприниматель мог массово переделывать коллекционное оружие в оружие для стрельбы очередями", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ.По предварительным данным, у Марченко есть документы на изъятое оружие, однако оно было оформлено как коллекционное. Так, уже установлено, что карабин "Сайга" был незаконно переделан для стрельбы очередями.Все оружие отправлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела."Волга Ньюс" напоминает, что в 90-х годах Марченко являлся криминальным авторитетом, курировавшим торговлю оружием и краденными автомобилями. После его избиения двумя следователями, расследовавшими дело о похищении и изнасиловании 13 девушек, предприниматель уехал за границу, но несколько лет назад вернулся на родину, а в 2015 году человек с совпадающими ФИО получил статус адвоката с регистрацией кабинета в поселке Стройкерамика.