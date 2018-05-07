Украинский институт национальной памяти пригрозил компании Adidas возбуждением судебных дел в случае распространения в стране продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима. Ранее майками с гербом СССР возмутилась Литва.

Украинский институт национальной памяти пригрозил компании Adidas возбуждением судебных дел в случае распространения в стране продукции "с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима". Об этом говорится в заявлении на сайте организации.При этом глава института Владимир Вятрович считает выпуск коллекции одежды с символикой СССР нарушением моральных норм, сообщает ТАСС."Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации, это нарушение не только юридических, но и моральных норм", — говорит Вятрович.По его словам, "для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики , под которой были убиты миллионы наших земляков".Коммунистическая символика запрещена на Украине в соответствии с законом о так называемой декоммунизации, который вступил в силу в мае 2015 года.Ранее сообщалось, что компания Adidas выпустила футболку с надписью USSR и гербом СССР. Помимо Украины, эта продукция возмутила МИД Литвы. Там в 2008 году был принят закон, запрещающий использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик. В МИД Литвы заявили, что Adidas "болен ностальгией по империи".