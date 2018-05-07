России разрешили строить Крымский мост. Украинский журналист считает, что Украина будет пользоваться построенным на российские деньги сооружением после того, как вернет себе Крым.

России разрешили строить Крымский мост. Украинский журналистсчитает, что Украина будет пользоваться построенным на российские деньгисооружением после того, как "вернет" себе Крым.Строительство Крымского моста не представляет никакойпроблемы для Украины. Это дело хорошее, Россию за него можно дажепоблагодарить."Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. КогдаКрым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этиммостом", – заявил украинский журналист Матвей Ганапольский в эфире "5канала". А главное, по мнению бывшего ведущего радиостанции "ЭхоМосквы" – в том, что сооружение возводится за счет России.Рассуждения о том, как надо поступить с Крымским мостом,звучат на Украине не впервые. Ранее один из лидеров запрещенного в России "Меджлисакрымско-татарского народа" Ленур Ислямов заявил: экстремисты намерены"сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по нему.Среди прочего он предложил вводить санкции в отношении владельцев транспортныхсредств, которые будут проезжать по мосту, напоминает РИА Новости.На днях лидер еще одной запрещенной в России радикальной группировки– "Организация украинских националистов" (ОУН), Николай Коханивский -заявил о намерении устроить акцию на мосту через Керченский пролив. Радикалыхотели разместить там баннер с экстремистскими лозунгами.В Совете Федерации украинские горячие головы предупредили:любые акции на Крымском мосту будут рассматриваться как вторжение на российскуютерриторию."Нога украинского националиста не вступит на Крымский мост. Лучше не пробовать!" – заявил Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сенатор добавил, что пресекать подобные попытки будут весьма жестко.