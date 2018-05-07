Melovin проигнорировал российских журналистов на пресс-конференции в Лиссабоне. Представитель Украины на Евровидении-2018 сделал это демонстративно.

Melovin проигнорировал российских журналистов напресс-конференции в Лиссабоне. Представитель Украины на "Евровидении-2018"сделал это демонстративно.Украинский певец, которому прочат 19-е место на европейскомпесенном конкурсе, держался дружелюбно со всеми представителями СМИ. Однакожурналистов из России он проигнорировал – причем, как сообщает украинскаяпресса, сделал это демонстративно.Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем неподружился, а просто перебросился несколькими фразами с некоторымипредставителями. Певец, настоящее имя которого – Константин Бочаров, сталучастником "Евровидения" после победы на национальном отборе. Онбудет исполнять песню Under The Ladder, передает ТСН.Ранее сообщалось, что украинский участник уже успелоконфузится в Лиссабоне. Во время разговора с журналистом он забыл родную"мову". Артист рассказывал представителям СМИ о том, как много емупишут поклонники – но забыл слово "письмо". Ему пришлось прибегнуть ксрочной помощи переводчика – который, к счастью для певца, находился рядом.Напомним, первый полуфинал песенного конкурса состоится 8мая, а второй – 10-го числа. Финал запланирован на 12 мая. Россию на"Евровидении" представит певица Юлия Самойлова. Артистка выступит спесней I Won't Break – "Я не сломаюсь".