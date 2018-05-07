Melovin проигнорировал российских журналистов на
пресс-конференции в Лиссабоне. Представитель Украины на Евровидении-2018
сделал это демонстративно.
Melovin проигнорировал российских журналистов на
пресс-конференции в Лиссабоне. Представитель Украины на "Евровидении-2018"
сделал это демонстративно.
Украинский певец, которому прочат 19-е место на европейском
песенном конкурсе, держался дружелюбно со всеми представителями СМИ. Однако
журналистов из России он проигнорировал – причем, как сообщает украинская
пресса, сделал это демонстративно.
Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем не
подружился, а просто перебросился несколькими фразами с некоторыми
представителями. Певец, настоящее имя которого – Константин Бочаров, стал
участником "Евровидения" после победы на национальном отборе. Он
будет исполнять песню Under The Ladder, передает ТСН.
Ранее сообщалось, что украинский участник уже успел
оконфузится в Лиссабоне. Во время разговора с журналистом он забыл родную
"мову". Артист рассказывал представителям СМИ о том, как много ему
пишут поклонники – но забыл слово "письмо". Ему пришлось прибегнуть к
срочной помощи переводчика – который, к счастью для певца, находился рядом.
Напомним, первый полуфинал песенного конкурса состоится 8
мая, а второй – 10-го числа. Финал запланирован на 12 мая. Россию на
"Евровидении" представит певица Юлия Самойлова. Артистка выступит с
песней I Won't Break – "Я не сломаюсь".