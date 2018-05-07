Спасатели тушат пожар в квартире шестиэтажного дома в историческом центре Санкт-Петербурга. Информация о пострадавших пока не поступала. По словам очевидцев, из горящей квартиры пожарные спали троих детей.

Спасатели тушат пожар в квартире шестиэтажного дома в историческом центре Санкт-Петербурга. Информация о пострадавших пока не поступала. По словам очевидцев, из горящей квартиры пожарные спали троих детей.Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС, квартира на третьем этаже загорелась в доме на углу Большого проспекта и 13-й линии Васильевского острова. Жители квартиры и соседи эвакуированы. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.