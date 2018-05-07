Состоялась церемония церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2018. Торжественное мероприятие прошло в Лиссабоне, в Музее искусства, архитектуры и технологии.

Состоялась церемония церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2018. Торжественное мероприятие прошло в Лиссабоне, в Музее искусства, архитектуры и технологии.Мероприятие почтили своим присутствием президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза и министр культуры Луис Фелипе Кастро Мендес.Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала в Киеве, - напоминаетВ этом году девиз смотра Все на борт! Главная тема – океан.В "Евровидении" принимают участие 43 страны. Россию представит певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Ее выбрали для участия в конкурсе еще в прошлом году, однако принимавшая Евровидение Украина запретила певице въезд в страну.Подробности номера Юлии Самойловой не разглашаются, однако известно, что технически он очень сложный. За полминуты нужно будет успеть установить грандиозные декорации.В кулуарах конкурса номер россиянки уже назвали одним из самых красивых.Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится восьмого мая, второй — десятого мая, а финал — двенадцатого мая.