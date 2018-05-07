Состоялась церемония церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2018. Торжественное мероприятие прошло в Лиссабоне, в Музее искусства, архитектуры и технологии.
Состоялась церемония церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2018. Торжественное мероприятие прошло в Лиссабоне, в Музее искусства, архитектуры и технологии.
Мероприятие почтили своим присутствием президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза и министр культуры Луис Фелипе Кастро Мендес.
Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала в Киеве, - напоминает
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В этом году девиз смотра Все на борт! Главная тема – океан.
В "Евровидении" принимают участие 43 страны. Россию представит певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Ее выбрали для участия в конкурсе еще в прошлом году, однако принимавшая Евровидение Украина запретила певице въезд в страну.
Подробности номера Юлии Самойловой не разглашаются, однако известно, что технически он очень сложный. За полминуты нужно будет успеть установить грандиозные декорации.
В кулуарах конкурса номер россиянки уже назвали одним из самых красивых.
Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится восьмого мая, второй — десятого мая, а финал — двенадцатого мая.