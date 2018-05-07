В ходе реконструкции территории спорткомплекса строители и архитекторы восстановили исторический облик 11 фонтанов, а один был возведен заново. В 2018 году четыре из них были сданы в эксплуатацию.

В ходе реконструкции территории спорткомплекса строители и архитекторы восстановили исторический облик 11 фонтанов, а один был возведен заново. В 2018 году четыре из них были сданы в эксплуатацию.Как напомнил глава строительного комплекса города МаратХуснуллин, работы на восьми исторических фонтанах, которые расположены на Центральнойаллее были завершены еще почти год назад. "Шесть из них уже работают, ещедва временно отключены из-за подготовки "Лужников" к Чемпионату мира пофутболу", – сообщил он.В этом году на территории спорткомплекса введены в строй ещечетыре фонтана. В апреле был запущен самый известный фонтан – "Каменный цветок".Так как он является объектом исторического благоустройства"Лужников", то его внешний облик был воссоздан максимально точно. При этом вся техническаясоставляющая является уже современной. Фонтан представляет собой скульптуру ввиде цветка, из которого бьют 17 струй, высота которых достигает трех метров.Кроме того, два реконструированных исторических фонтаназаработали возле концертного зала "Россия". "В тестовом режиме работаетновый сухой фонтан между входным павильоном у метро Воробьевы горы и многофункциональнымплавательным центром", – добавил Марат Хуснуллин.Последний, пояснил он, днем будет работать в обычном режиме.Это означает, что из-под земли будут бить 144 струи воды в разном ритме. Снаступлением сумерек на фонтане будет начинаться световое шоу.