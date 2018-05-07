В ходе реконструкции территории спорткомплекса строители и архитекторы восстановили исторический облик 11 фонтанов, а один был возведен заново. В 2018 году четыре из них были сданы в эксплуатацию.
В ходе реконструкции территории спорткомплекса строители и архитекторы восстановили исторический облик 11 фонтанов, а один был возведен заново. В 2018 году четыре из них были сданы в эксплуатацию.
Как напомнил глава строительного комплекса города Марат
Хуснуллин, работы на восьми исторических фонтанах, которые расположены на Центральной
аллее были завершены еще почти год назад. "Шесть из них уже работают, еще
два временно отключены из-за подготовки "Лужников" к Чемпионату мира по
футболу", – сообщил он.
В этом году на территории спорткомплекса введены в строй еще
четыре фонтана. В апреле был запущен самый известный фонтан – "Каменный цветок".
Так как он является объектом исторического благоустройства
"Лужников", то его внешний облик был воссоздан максимально точно. При этом вся техническая
составляющая является уже современной. Фонтан представляет собой скульптуру в
виде цветка, из которого бьют 17 струй, высота которых достигает трех метров.
Кроме того, два реконструированных исторических фонтана
заработали возле концертного зала "Россия". "В тестовом режиме работает
новый сухой фонтан между входным павильоном у метро Воробьевы горы и многофункциональным
плавательным центром", – добавил Марат Хуснуллин.
Последний, пояснил он, днем будет работать в обычном режиме.
Это означает, что из-под земли будут бить 144 струи воды в разном ритме. С
наступлением сумерек на фонтане будет начинаться световое шоу.