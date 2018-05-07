В московском метрополитене впервые установили прозрачные урны. Авторы проекта утверждают, что при попытке бросить туда что-то тяжелее обычного билета мусорный пакет будет рваться. Поэтому, утверждают столичные власти, новые урны абсолютно безопасны.

В московском метрополитене впервые установили прозрачные урны. Авторы проекта утверждают, что при попытке бросить туда что-то "тяжелее обычного билета" мусорный пакет будет рваться. Поэтому, утверждают столичные власти, новые урны абсолютно безопасны, сообщает "Мослента".В настоящий момент такая урна установлена на станции "Проспект Мира" Кольцевой линии рядом с кассами."Если пассажирам понравится это решение, то мы проработаем установку дополнительных урн в вестибюлях и в переходах на других станциях", — сообщили в пресс-службе метрополитена.Эксперимент продлится в течение месяца.Урны из метро убрали после теракта в подземке в 1977 году. Бомба взорвалась на перегоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская". В 2015 году представители метрополитена анонсировали появление урн на станциях, однако этот проект так и не был реализован.