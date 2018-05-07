В Калининском районе Новосибирска обрушился строящийся пешеходный переход. В результате обрушения был поврежден автокран, пострадавших нет.
В Калининском районе Новосибирска обрушился строящийся пешеходный переход.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, инцидент произошел возле дома 29В по Окружной улице. Информация поступила в 10:35 по московскому времени.
В результате обрушения был поврежден автокран. Пострадавших нет. На месте происшествия работают шесть человек и две единицы техники.