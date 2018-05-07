В 33 регионе осталось 760 участников Великой Отечественной войны. Тех, кто непосредственно воевал на разных фронтах. Всего же в нашей области живёт более 17 тысяч ветеранов. В их числе - участники войны, труженики тыла, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто.

В 33 регионе осталось 760 участников Великой Отечественной войны. Тех, кто непосредственно воевал на разных фронтах. Всего же в нашей области живёт более 17 тысяч ветеранов. В их числе - участники войны, труженики тыла, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто. Перед праздником всех сосчитали в областном отделении Пенсионного фонда. К слову, большинство владимирских ветеранов родились в 1928 году и позднее. Более 13 тысяч из них - это ветераны тыла.