Его подозревают в превышении должностных полномочий

Его подозревают в превышении должностных полномочийВ отношении проректора КГУ возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, он необоснованно заплатит почти 2 млн рублей за ремонт крыши здания общежития на улице Ивановской. В марте прошлого года проректор подписал акт о приемке работ, хотя ремонт был выполнен только на половину. Также он не организовал комиссию, которая должна была проверить подрядчика.Уголовное дело направят в суд.