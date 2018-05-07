Сотрудники полиции от всего сердца поздравили Дмитрия Дмитриевича Люлина, вручили ему цветы, подарили подарки, пожелали крепкого солдатского здоровья, силы духа, счастья и долгих лет жизни...

Помощник начальника Отдела МВД России по Пресненскому району майор внутренней службы Наталья Синельщикова и инспектор отдельной роты ППС Алексей Киндулин навестили и поздравили ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел столицы – Люлина Дмитрия Дмитриевича.Родился Дмитрий Дмитриевич 7 апреля 1928 года в селе Ольхи Рязанской области. Совсем недавно его поздравляли с 90-летним юбилеем. Вспоминая о детстве, ветеран рассказал, что в 13 лет ему приходилось работать в колхозе как полноценному рабочему, так как всех мужчин забрали на фронт. Возить грузы приходилось на станцию за 40 километров от колхоза на лошадях. На срочную службу его призвали только через 3 года после окончания войны в Гвардейский Краснознаменный дивизион им. Калинина.Через три года он поступил на службу в Резервный полк ОВД г. Москвы, который выполнял функцию нынешнего ОМОНа. Но через полгода Дмитрий перешел милиционером в 43-е отделение милиции Краснопресненского района города Москвы. Еще он поделился воспоминанием, как во время своего дежурства в процессе похорон Сталина в 1953 году толпа его чуть не раздавила. В 1955 году окончил среднюю школу милиции. получив диплом юриста.Всю жизнь он посвятил уголовному розыску Краснопресненского РУВД, начиная с оперуполномоченного и дальше в должности начальника уголовного розыска. В 1983 году в звании майора милиции вышел на пенсию с должности начальника дежурной части штаба. Живет в большой, дружной семье: 3 дочери, 7 внуков и целых 8 правнуков. К сожалению, не так давно у Дмитрия Дмитриевича скончалась супруга.Сейчас Дмитрий Люлин периодически выступает с лекциями на государственно-правовых информированиях и в родном подразделении перед личным составом, где его с радостью всегда ждут.Был награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За безупречную службу» всех степеней и многими другими, в том числе ведомственными наградами.Сотрудники полиции от всего сердца поздравили Дмитрия Дмитриевича, вручили ему цветы, подарили подарки, пожелали крепкого солдатского здоровья, силы духа, счастья и долгих лет жизни. Ветеран был очень рад, что его навестили, что не забывают события тех лет и многие их поддерживают.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61