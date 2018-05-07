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<a href="http://33live.ru/novosti/07-05-2018-v-rossii-nazvali-samye-populyarnye-krossovery-i-vnedorozhniki.html" target="_blank">В России назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники</a> - Автомобили класса SUV, на которые приходится без малого половина всех продаж, уверенно завоевывают российский авторынок. Эксперты составили список абсолютных бестселлеров в этом классе - и лидерство здесь удерживает бюджетник от Hyundai.