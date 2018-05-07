На вторичном рынке электромобилей в нашей стране зафиксирован резкий скачок активности. Россияне активно покупают подержанные электрички с правым рулем, завезенные из Японии.
<a href="http://33live.ru/novosti/07-05-2018-v-rossiyu-massovo-zavozyat-beushnye-elektromobili.html" target="_blank">В Россию массово завозят бэушные электромобили</a> - На вторичном рынке электромобилей в нашей стране зафиксирован резкий скачок активности. Россияне активно покупают подержанные электрички с правым рулем, завезенные из Японии.
[url=http://33live.ru/novosti/07-05-2018-v-rossiyu-massovo-zavozyat-beushnye-elektromobili.html]В Россию массово завозят бэушные электромобили[/url] - На вторичном рынке электромобилей в нашей стране зафиксирован резкий скачок активности. Россияне активно покупают подержанные электрички с правым рулем, завезенные из Японии.