Младшая сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала фотографии, на которых запечатлена со своим супругом Сергеем Вшивковым. На снимках влюбленные нежно обнимаются и целуются.

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала фотографии, на которых запечатлена со своим супругом Сергеем Вшивковым. На снимках влюбленные нежно обнимаются и целуются.Наталья Фриске со своим супругом Сергеем Вшивоквым отправилась отдыхать за границу. Судя по геолокации, которую указала Наталья на своей страничке в Instagram, влюбленные отдыхают на Шри-Ланке."Радуйтесь жизни, смейтесь от счастья,/Улыбок не прячьте назло всем несчастьям./Живите! Любите безумно и страстно!/Грустить не спешите! Ведь жизнь так прекрасна!..." – написала Фриске рядом с обнародованной фотографией интимного содержания – в кадре супруги обнимаются и нежно целуются на пляже.Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного. "Наташа, какая вы красивая!", "Красавчики!!!👍🌞🌴🌊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Мир двоих не понять миллиардам ...💑❤️❤️❤️", "Как хорошо и правильно все сказано!😘 Отличного вам отдыха, море позитива и океан улыбок😊. Жизнь прекрасна! 🌅", "Хорошего отдыха", "Потрясающий кадр", "Искренняя любовь! Бесконечной любви вам...❤️❤️❤️" – прокомментировали фото поклонники.Говорят, Наталья набирается сил перед важным событием. Молодая женщина готовится к выступлению на благотворительном концерте "Жанна Фриске – Я рядом!", который пройдет в октябре в Москве, в Театриуме на Серпуховке. Наталья выступит дуэтом с бывшим солистом группы "Турбомода" Александром Поповым.По словам мужчины, они с Натальей давно дружат, живут рядом и ходят друг к другу в гости. "В конце прошлого года предложил сделать что-то совместное. Так родилась песня "Две планеты", записали ее прямо дома. Когда выложил композицию в Сеть, не ожидал такого успеха. Люди писали, что это хит и Наташке надо возвращаться в шоу-бизнес", – цитирует Александра Попова .