В этом году в соревнованиям приняли участие пять команд

В ОМВД России по Собинскому району состоялся ежегодный турнир по волейболу, посвященный памяти Алексея Хлопкова – сотрудника Собинского ОМВД, погибшего при исполнении служебных обязанностей.В традиционном спортивном мероприятии в этом году приняли участие 5 команд. За переходящий кубок боролись сборная сотрудников ОМВД России по Собинскому району, Собинки, Ставрово, Ворши и Собинского района.С приветственным словом к участникам обратился отец погибшего милиционера, являющийся членом Общественного совета при ОМВД Николай Николаевич Хлопков. Он поблагодарил за добрую память, которую хранят о сыне, пожелал всем удачи и веры в победу.В результате напряженной борьбы лидером стала сборная команда города Собинка. Капитану был вручен переходящий Кубок.Турнир этого года стал семнадцатым по счету. Традиция будет поддерживаться сотрудниками полиции и в дальнейшем, в память о друге и коллеге.