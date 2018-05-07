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<a href="http://33live.ru/novosti/07-05-2018-v-ssha-proizoshla-novaya-avariya-s-uchastiem-avtomobilya-bespilotnika-video.html" target="_blank">В США произошла новая авария с участием автомобиля-беспилотника (видео)</a> - Многие все еще относятся к беспилотникам настороженно, поэтому инциденты с их участием привлекают к себе повышенное внимание. Правда, в случае с аварией в Аризоне винить искусственный интеллект бессмысленно: ДТП в очередной раз спровоцировала именно человеческая ошибка.