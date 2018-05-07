В многоэтажном доме в Ставрополе, по предварительной информации, на 8 этаже, произошел взрыв. Возгорания на месте происшествия нет. Причины ЧП выясняются.

В многоэтажном доме в Ставрополе, по предварительной информации, на 8 этаже, произошел взрыв.Возгорания на месте происшествия нет, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Причины взрыва выясняются. По последним данным, погиб один человек.