Два человека оказались заблокированы в машине

Два человека оказались заблокированы в машинеНа трассе Веригино - Головино в Судогодском районе автомобиль вылете в кювет и врезался в дерево.Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области, авария произошла днем в воскресенье, 6 мая, около 14.17. Водитель, находясь за рулем отечественной легковушки ВАЗ, не справился с управлением.Он и пассажир оказались заперты в смятой машине. Спасатели вырезали мужчин из груды металла. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По данному факту полиция проводит проверку.