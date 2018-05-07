По сложившейся традиции гости и сотрудники полиции построились на плацу Управления перед стелой «Навечно в строю»...

На протяжении многих лет в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне УВД по ЮЗАО торжественно встречает наших дорогих ветеранов, матерей и жен сотрудников, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. В этот день вспоминают подвиги людей, отдавших свои жизни во благо и спокойствие нашего народа. Эти герои защищали наше будущее не жалея себя, они боролись на передовой с захватчиками, чтобы мы могли жить в мире и спокойствии.По сложившейся традиции гости и сотрудники полиции построились на плацу Управления перед стелой «Навечно в строю». С речью к собравшимся обратился начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Демин: «С каждым годом наших дорогих ветеранов, свидетелей той жестокой войны становится все меньше. Мы никогда не забудем великую жертву, которую вы принесли, что бы над нашими головами было чистое небо. В нашей памяти навсегда останется ваше мужество, отвага и героизм с которым вы подвили фашистских завоевателей. Низкий поклон вам до самой земли, за все, что вы сделали для нас».Начальник Управления вместе с Председателем Совета ветеранов при УВД полковником милиции в отставке Александром Федоровичем Нестеровым и заместителем начальника УВД по ЮЗАО полковником внутренней службы Михаилом Киселевым возложили к стеле «Навечно в строю» венок в память о подвигах советских солдат и сотрудников органов внутренних дел. Почтить память всех героев к стеле подошли ветераны и гости, возложив живые цветы в память о павших.После общего фотографирования все собравшиеся проследовали в актовый зал, где артисты и оркестр Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве подготовили концертную программу. Также перед собравшимися с теплыми словами благодарности выступила председатель Ассоциации женщин московской полиции при УВД по ЮЗАО подполковник внутренней службы Инна Овсеенко.В завершение мероприятия председатель Совета ветеранов при УВД полковник милиции в отставке Александр Нестеров поблагодарил председателя благотворительного фонда Максима Брежнева за помощь и неоценимую поддержку на протяжении долгих лет, которую он оказывает ветеранам.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56