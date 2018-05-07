Между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего один из них нанес другому удар в область головы и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово задержали мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.В полицию поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлен мужчина с травмами головы.Оперативники установили, что на Вернисажной улице в переходе МЦК между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего один из них нанес другому удар в область головы и скрылся.Потерпевший был госпитализирован в одну их городских больниц.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово на 9-й Парковой улице задержали подозреваемого - 22-летнего приезжего.Следствием отдела МВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73