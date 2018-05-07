По данным следствия, в марте текущего года молодой человек проник в дом соседей, откуда похитил технику и различные бытовые предметы.

В Вязниковском районе перед судом предстанет 18-летний «дачный» вор. По данным следствия, в марте текущего года молодой человек проник в дом соседей, откуда похитил технику и различные бытовые предметы. После чего погрузил имущество в багажник своего автомобиля и скрылся с места преступления. Сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей.В скором времени вора удалось задержать. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.