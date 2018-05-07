Знаменитый дирижер Валерий Гергиев побывал на стройплощадке концертного зала в парке Зарядье для того, чтобы лично осмотреть объект и оценить ход строительства. Пройдя по будущему залу и осмотрев его, музыкант высоко оценил уже проделанную работу.
Знаменитый дирижер Валерий Гергиев побывал на стройплощадке концертного зала в парке "Зарядье" для того, чтобы лично осмотреть объект и оценить ход строительства. Пройдя по будущему залу и осмотрев его, музыкант высоко оценил уже проделанную работу.
Во время осмотра объекта маэстро высказал мнение, что это
концертный зал станет излюбленным местом москвичей и гостей столицы. "Будущее
этого зала я вижу как любимое место для миллионов москвичей, в том числе для
походов с семьями, детьми, целыми классами школьников, и московских и
приезжающих из других городов", – сказал Валерий Гергиев, отметив, что
дети должны быть приоритетом номер один, и для них нужны специальные
образовательные программы.
В ходе осмотра будущей концертной площадки дирижер пообщался
со строителями и пожелал им успеха в завершении работ на объекте. "Уверен, что
на открытии зала в "Зарядье" наша страна получит возможность ярко
продемонстрировать традиции сохранения и приумножения культурных ценностей, и
мы увидим, как лучшие наши надежды претворяются в жизнь", – отметил Гергиев.
Как рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, в
настоящее время на стройплощадке уже близится к завершению отделка помещений и
облицовка Большого зала. Одновременно заканчивается монтаж светопрозрачных
внутренних перегородок.
Строителям удалось возвести поистине
уникальный объект, отметил Хуснуллин. "Были проведены сложнейшие работы по созданию
естественной акустики в зале, монтаж трансформируемого партера и специальных
подъемно-опускных модулей, укладка деревянных панелей покрытия сцены,
изготовленных из аляскинского кедра, – сообщил он.
– Именно эта порода дерева, согласно отчету международных специалистов,
обеспечит идеальную звукоизоляцию и качественное звучание".
По словам руководителя строительного комплекса, еще около 15
тысяч акустических панелей, созданных в соответствии с рекомендациями специалистов
по акустике, понадобится для облицовки стен и потолка Большого зала. В их
состав включен массив красного дерева махагони.
Как рассказал, в свою очередь, гендиректор компании – оператора
строительства "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, под "стеклянной корой"
концертного зала расположена площадка с двумя сценами. Он назвал это уникальное
сооружение "еще одной изюминкой "Зарядья".
"В Большом зале идут работы по облицовке акустическими
панелями стен и потолка, – цитирует его . – Каждая такая деталь уникальна
– она отличается как по форме, так и по отражению звука, и имеет индивидуальный
заводской номер. Средний вес одной панели составляет около 150 килограммов".
Добавим, что завершить строительство концертного зала в "Зарядье" планируется
уже летом текущего года.