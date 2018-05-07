Знаменитый дирижер Валерий Гергиев побывал на стройплощадке концертного зала в парке Зарядье для того, чтобы лично осмотреть объект и оценить ход строительства. Пройдя по будущему залу и осмотрев его, музыкант высоко оценил уже проделанную работу.

Знаменитый дирижер Валерий Гергиев побывал на стройплощадке концертного зала в парке "Зарядье" для того, чтобы лично осмотреть объект и оценить ход строительства. Пройдя по будущему залу и осмотрев его, музыкант высоко оценил уже проделанную работу.Во время осмотра объекта маэстро высказал мнение, что этоконцертный зал станет излюбленным местом москвичей и гостей столицы. "Будущееэтого зала я вижу как любимое место для миллионов москвичей, в том числе дляпоходов с семьями, детьми, целыми классами школьников, и московских иприезжающих из других городов", – сказал Валерий Гергиев, отметив, чтодети должны быть приоритетом номер один, и для них нужны специальныеобразовательные программы.В ходе осмотра будущей концертной площадки дирижер пообщалсясо строителями и пожелал им успеха в завершении работ на объекте. "Уверен, чтона открытии зала в "Зарядье" наша страна получит возможность яркопродемонстрировать традиции сохранения и приумножения культурных ценностей, имы увидим, как лучшие наши надежды претворяются в жизнь", – отметил Гергиев.Как рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, внастоящее время на стройплощадке уже близится к завершению отделка помещений иоблицовка Большого зала. Одновременно заканчивается монтаж светопрозрачныхвнутренних перегородок.Строителям удалось возвести поистинеуникальный объект, отметил Хуснуллин. "Были проведены сложнейшие работы по созданиюестественной акустики в зале, монтаж трансформируемого партера и специальныхподъемно-опускных модулей, укладка деревянных панелей покрытия сцены,изготовленных из аляскинского кедра, – сообщил он.– Именно эта порода дерева, согласно отчету международных специалистов,обеспечит идеальную звукоизоляцию и качественное звучание".По словам руководителя строительного комплекса, еще около 15тысяч акустических панелей, созданных в соответствии с рекомендациями специалистовпо акустике, понадобится для облицовки стен и потолка Большого зала. В ихсостав включен массив красного дерева махагони.Как рассказал, в свою очередь, гендиректор компании – операторастроительства "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, под "стеклянной корой"концертного зала расположена площадка с двумя сценами. Он назвал это уникальноесооружение "еще одной изюминкой "Зарядья"."В Большом зале идут работы по облицовке акустическимипанелями стен и потолка, – цитирует его . – Каждая такая деталь уникальна– она отличается как по форме, так и по отражению звука, и имеет индивидуальныйзаводской номер. Средний вес одной панели составляет около 150 килограммов".Добавим, что завершить строительство концертного зала в "Зарядье" планируетсяуже летом текущего года.