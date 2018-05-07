Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин после произнесения Путиным присяги и принятия президентского знака. Церемония инаугурации состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин после произнесения Путиным присяги и принятия президентского знака. Церемония инаугурации состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.Вступивший в должность президента РФ Владимир Путин заявил, что считает своим долгом и смыслом жизни сделать все для настоящего и будущего России, - передаетЗаверяю вас, целью моей жизни и работы будет, как и прежде, служение людям, нашему отечеству. Для меня это превыше всего. От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплоченность, за веру в то, что мы можем много изменить к лучшему, — сказал Путин на церемонии инаугурации.Он также заявил, что считает своим долгом и смыслом жизни сделать все для мирного и процветающего будущего России. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье, — сказал президент.Глава государства также поблагодарил россиян за уровень поддержки на выборах. Считаю его огромны политическим капитала и большой моральной опорой, — отметил он.По его словам, безопасность и обороноспособность РФ обеспечены, и этому и впредь будет уделяться внимание.