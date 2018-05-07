В Госдуме прошла встреча кандидата на должность премьер-министра Дмитрия Медведева и депутатов фракции Единая Россия. В ходе нее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поблагодарил Дмитрия Медведева за конструктивное взаимодействие Госдумы и правительства.

В Госдуме прошла встреча кандидата на должность премьер-министра Дмитрия Медведева и депутатов фракции "Единая Россия". В ходе нее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поблагодарил Дмитрия Медведева за конструктивное взаимодействие Госдумы и правительства."Во многом, именноблагодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву сложился такой открытый, доверительныйи конструктивный формат взаимодействия в работе между Государственной Думой иПравительством", – подчеркнул Володин.В то же время, отметилон, депутатам и членам кабинета министров предстоит вместе "принимать оченьмного сложных решений". "Важно, чтобы мы продолжали решать эти задачи сообща",– сказал председатель нижней палаты.Также он отметил икандидатуры названных в ходе встречи с фракцией "ЕР" в состав новогоправительства. По словам Вячеслава Володина, их отличает профессионализм и опыт.Напомним, после церемонии инаугурации, которая прошласегодня в Кремле, президент Владимир Путин предложил кандидатуру ДмитрияМедведева на пост главы кабинета министров. Сегодня он уже провел рядконсультаций с депутатами Госдумы, в том числе, из фракции "Единая" Россиия.Завтра, 8 мая, Медведев продолжит встречи с думскимифракциями. А в 15.00, как ожидается, состоится пленарное заседание, на которомбудет рассматриваться кандидатура Дмитрия Медведева на пост председателяправительства.