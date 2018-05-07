В Госдуме прошла встреча кандидата на должность премьер-министра Дмитрия Медведева и депутатов фракции Единая Россия. В ходе нее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поблагодарил Дмитрия Медведева за конструктивное взаимодействие Госдумы и правительства.
В Госдуме прошла встреча кандидата на должность премьер-министра Дмитрия Медведева и депутатов фракции "Единая Россия". В ходе нее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поблагодарил Дмитрия Медведева за конструктивное взаимодействие Госдумы и правительства.
"Во многом, именно
благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву сложился такой открытый, доверительный
и конструктивный формат взаимодействия в работе между Государственной Думой и
Правительством", – подчеркнул Володин.
В то же время, отметил
он, депутатам и членам кабинета министров предстоит вместе "принимать очень
много сложных решений". "Важно, чтобы мы продолжали решать эти задачи сообща",
– сказал председатель нижней палаты.
Также он отметил и
кандидатуры названных в ходе встречи с фракцией "ЕР" в состав нового
правительства. По словам Вячеслава Володина, их отличает профессионализм и опыт.
Напомним, после церемонии инаугурации, которая прошла
сегодня в Кремле, президент Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия
Медведева на пост главы кабинета министров. Сегодня он уже провел ряд
консультаций с депутатами Госдумы, в том числе, из фракции "Единая" Россиия.
Завтра, 8 мая, Медведев продолжит встречи с думскими
фракциями. А в 15.00, как ожидается, состоится пленарное заседание, на котором
будет рассматриваться кандидатура Дмитрия Медведева на пост председателя
правительства.