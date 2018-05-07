Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает, что кандидаты на посты вице-премьеров в новом составе правительства отличаются профессионализмом и опытом. По словам спикера Госдумы, названные претендентом на пост премьер-министра Дмитрием Медведевым люди знают и умеют работать в ситуации вызовов и экономического кризиса.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает, что кандидаты на посты вице-премьеров в новом составе правительства отличаются профессионализмом и опытом. По словам спикера Госдумы, названные претендентом на пост премьер-министра Дмитрием Медведевым люди знают и умеют работать в ситуации вызовов и экономического кризиса.Фамилии кандидатов на должностизаместителей председателя правительства были озвучены в ходе встречи ДмитрияМедведева с думской фракцией "Единая Россия". По словам Вячеслава Володина, этолюди, которых депутаты Госдумы хорошо знают по совместной работе."Они прошли в правительстве ДмитрияАнатольевича Медведева большую школу, показав себя профессионалами в ситуации вызовови экономического кризиса", – отметил спикер Госдумы. По его словам, Антон Силуанов,Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Алексей Гордеев – это люди, которые на деле показали своилучшие профессиональные качества, и именно поэтому они возглавят ключевыенаправления в правительстве."Антон Германович Силуанов прошелпуть от директора департамента до министра, его отличает ответственный подход кделу и выполнение взятых обязательств", – сказал Володин.Татьяна Голикова, поего мнению, также доказала свою эффективность как работая в правительстве, таки на посту главы Счетной палаты."На всех этих должностях онатесно взаимодействовала с депутатами Государственной Думы, прекрасно знаетфинансовый и социальный блок. Это очень хорошее решение", – сказал Вячеслав Володин.Также председатель нижней палатыположительно оценил опыт Дмитрия Козака. "Дмитрий Николаевич Козак – показал свойпрофессионализм в реализации масштабных, значимых для страны проектов", -сказал Володин, напомнив о его роли вподготовке России к Олимпийским играм – 2014.Еще один кандидат в вице-премьеры, АлексейГордеев, заметил Володин, является профессионалом в области аграрногокомплекса. "Для него это не новая работа", – добавил председатель нижнейпалаты, отметив, что Гордеев еще имеет и региональный опыт, который получил надолжности губернатора и полпреда главы государства."Все это, безусловно,сработает ему в плюс, опыт ничем не заменишь", – сказал Володин."Что касается других кандидатов- и Ольга Голодец, и Максим Акимов, иВиталий Мутко, и Константин Чуйченко, и Юрий Борисов – они также опытные профессионалы в областигосударственного управления. Именно таким и должно быть правительство", -заявил Володин.Если Дума даст согласие на назначениеДмитрия Медведева на пост главы кабинета министров, то первым вице-премьеромстанет исполняющий обязанности главы Минфина Антон Силуанов. Глава Счетнойпалаты Татьяна Голикова будет заниматься социальной политикой, пенсионнойсистемой и здравоохранением. Курировать сельское хозяйство предлагается АлексеюГордееву.За вопросы промышленности иэнергетики предлагается назначить ответственным Дмитрия Козака. Планируется,что Ольга Голодец вместо социальной политики займется культурой и спортом. Виталию Мутко в новом кабине предлагается отвечать за строительство ирегиональную политику.Транспортом, связью и цифровойэкономикой займется Максим Акимов, экс -первый зам главы аппарата правительства. А замминистра обороны Юрий Борисовможет стать вице-премьером, ответственным за военно-промышленный комплекс. Должностьглавы аппарата правительства Медведев предлагает занять Константину Чуйченко,который в настоящее время руководит контрольным управлением в администрациипрезидента.