Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает, что кандидаты на посты вице-премьеров в новом составе правительства отличаются профессионализмом и опытом. По словам спикера Госдумы, названные претендентом на пост премьер-министра Дмитрием Медведевым люди знают и умеют работать в ситуации вызовов и экономического кризиса.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает, что кандидаты на посты вице-премьеров в новом составе правительства отличаются профессионализмом и опытом. По словам спикера Госдумы, названные претендентом на пост премьер-министра Дмитрием Медведевым люди знают и умеют работать в ситуации вызовов и экономического кризиса.
Фамилии кандидатов на должности
заместителей председателя правительства были озвучены в ходе встречи Дмитрия
Медведева с думской фракцией "Единая Россия". По словам Вячеслава Володина, это
люди, которых депутаты Госдумы хорошо знают по совместной работе.
"Они прошли в правительстве Дмитрия
Анатольевича Медведева большую школу, показав себя профессионалами в ситуации вызовов
и экономического кризиса", – отметил спикер Госдумы. По его словам, Антон Силуанов,
Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Алексей Гордеев – это люди, которые на деле показали свои
лучшие профессиональные качества, и именно поэтому они возглавят ключевые
направления в правительстве.
"Антон Германович Силуанов прошел
путь от директора департамента до министра, его отличает ответственный подход к
делу и выполнение взятых обязательств", – сказал Володин.
Татьяна Голикова, по
его мнению, также доказала свою эффективность как работая в правительстве, так
и на посту главы Счетной палаты.
"На всех этих должностях она
тесно взаимодействовала с депутатами Государственной Думы, прекрасно знает
финансовый и социальный блок. Это очень хорошее решение", – сказал Вячеслав Володин.
Также председатель нижней палаты
положительно оценил опыт Дмитрия Козака. "Дмитрий Николаевич Козак – показал свой
профессионализм в реализации масштабных, значимых для страны проектов", -
сказал Володин, напомнив о его роли в
подготовке России к Олимпийским играм – 2014.
Еще один кандидат в вице-премьеры, Алексей
Гордеев, заметил Володин, является профессионалом в области аграрного
комплекса. "Для него это не новая работа", – добавил председатель нижней
палаты, отметив, что Гордеев еще имеет и региональный опыт, который получил на
должности губернатора и полпреда главы государства.
"Все это, безусловно,
сработает ему в плюс, опыт ничем не заменишь", – сказал Володин.
"Что касается других кандидатов
- и Ольга Голодец, и Максим Акимов, и
Виталий Мутко, и Константин Чуйченко, и Юрий Борисов – они также опытные профессионалы в области
государственного управления. Именно таким и должно быть правительство", -
заявил Володин.
Если Дума даст согласие на назначение
Дмитрия Медведева на пост главы кабинета министров, то первым вице-премьером
станет исполняющий обязанности главы Минфина Антон Силуанов. Глава Счетной
палаты Татьяна Голикова будет заниматься социальной политикой, пенсионной
системой и здравоохранением. Курировать сельское хозяйство предлагается Алексею
Гордееву.
За вопросы промышленности и
энергетики предлагается назначить ответственным Дмитрия Козака. Планируется,
что Ольга Голодец вместо социальной политики займется культурой и спортом. Виталию Мутко в новом кабине предлагается отвечать за строительство и
региональную политику.
Транспортом, связью и цифровой
экономикой займется Максим Акимов, экс -
первый зам главы аппарата правительства. А замминистра обороны Юрий Борисов
может стать вице-премьером, ответственным за военно-промышленный комплекс. Должность
главы аппарата правительства Медведев предлагает занять Константину Чуйченко,
который в настоящее время руководит контрольным управлением в администрации
президента.