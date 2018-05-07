Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что вступление в должность президента Владимира Путина символизирует начало нового этапа в развитии России. По словам председателя нижней палаты парламента, предстоит серьезная работа на благо всех сограждан.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что вступление в должность президента Владимира Путина символизирует начало нового этапа в развитии России. По словам председателя нижней палаты парламента, предстоит серьезная работа на благо всех сограждан.Комментируя инаугурацию Владимира Путина, Вячеслав Володиннапомнил, что в должность официально вступил человек, "получивший навыборах поддержку абсолютного большинства российских граждан". СпикерГосдумы уверен, что этот день станет отправной точкой для нового этапа развитиянашей страны."Сегодняшний день – начало нового этапа развитияРоссии, цели которого четко обозначены президентом России, – сказал председательнижней палаты. - Впереди у нас оченьнапряженная и ответственная работа, ее результатов ждут все граждане нашейстраны, уверен, все вместе мы сможем решить эти задачи".Напомним, Владимир Путин официально вступил в должностьпрезидента России на новый срок 7 мая. Россияне выбрали главу государства 18марта. По итогам подсчета голосов избирателей он получил поддержку подавляющегобольшинства избирателей, набрав 76,69% голосов.Впервые Владимир Путин возглавил страну в 2000 году,отработав на этом посту два срока по четыре года. В 2008 году президентом былизбран Дмитрий Медведев. В 2012 году нынешний российский лидер вновь смог выдвинутьсвою кандидатуру и победил, возглавив страну на шесть лет.Прошедшая сегодня инаугурация стала уже седьмой по счету вновейшей истории России. Первая прошла летом 1991 года. Нынешний порядок вступленияв должность избранного президента, в целом, сложился к 2000 году. Президентприносит присягу на специальном экземпляре Конституции и получает символывласти главы государства – штандарт и президентский знак.