Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что вступление в должность президента Владимира Путина символизирует начало нового этапа в развитии России. По словам председателя нижней палаты парламента, предстоит серьезная работа на благо всех сограждан.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что вступление в должность президента Владимира Путина символизирует начало нового этапа в развитии России. По словам председателя нижней палаты парламента, предстоит серьезная работа на благо всех сограждан.
Комментируя инаугурацию Владимира Путина, Вячеслав Володин
напомнил, что в должность официально вступил человек, "получивший на
выборах поддержку абсолютного большинства российских граждан". Спикер
Госдумы уверен, что этот день станет отправной точкой для нового этапа развития
нашей страны.
"Сегодняшний день – начало нового этапа развития
России, цели которого четко обозначены президентом России, – сказал председатель
нижней палаты. - Впереди у нас очень
напряженная и ответственная работа, ее результатов ждут все граждане нашей
страны, уверен, все вместе мы сможем решить эти задачи".
Напомним, Владимир Путин официально вступил в должность
президента России на новый срок 7 мая. Россияне выбрали главу государства 18
марта. По итогам подсчета голосов избирателей он получил поддержку подавляющего
большинства избирателей, набрав 76,69% голосов.
Впервые Владимир Путин возглавил страну в 2000 году,
отработав на этом посту два срока по четыре года. В 2008 году президентом был
избран Дмитрий Медведев. В 2012 году нынешний российский лидер вновь смог выдвинуть
свою кандидатуру и победил, возглавив страну на шесть лет.
Прошедшая сегодня инаугурация стала уже седьмой по счету в
новейшей истории России. Первая прошла летом 1991 года. Нынешний порядок вступления
в должность избранного президента, в целом, сложился к 2000 году. Президент
приносит присягу на специальном экземпляре Конституции и получает символы
власти главы государства – штандарт и президентский знак.