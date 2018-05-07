Украина возмутилась шествием Бессмертного полка, которое прошло в Лиссабоне. Особенно украинских пользователей сети разозлило участие в акции представительницы России на конкурсе Евровидение.

Украина возмутилась шествием "Бессмертного полка",которое прошло в Лиссабоне. Особенно украинских пользователей сети разозлилоучастие в акции представительницы России на конкурсе "Евровидение"."Шапито", "позор" и "жалкое зрелище"– самые мягкие эпитеты, которыми возмущенные украинцы награждают фотографии изЛиссабона. Акцию "Бессмертный полк" в столице "Евровидения-2018"возглавила Юлия Самойлова.В рядах "Бессмертного полка" по столице Португалиипрошагали около 400 человек. Как сообщила координатор акции Жанна Кунчева,в Лиссабоне шествие проходит уже четвертый год. Участники акции неслифотографии с информацией об их родственниках, участвовавшихв Великой Отечественной войне. Здесь были флаги Белоруссии, Украины,Грузии и других стран. Вместе с Самойловой в акции приняли участиечлены российской делегации на "Евровидении".Снимок процессии с неприличной подписью опубликовална своей странице в Facebook украинский журналист Александр Тверской.Комментаторы возмущаются, в частности, тому, что на одном из флагов виднанадпись на украинском языке.Русские везде за собой возят свой мир,не ассимилируются и не меняют мировоззрение, пустилась врассуждения одна из подписчиков. Она уверена, что россияне никогда не станутевропейцами. И сожалеет о том, что их невозможно уничтожить – это никому неудается "уже полтыщщи лет" (орфография автора).В то же время, среди жителей и гостей португальской столицыпоявление Юлии Самойловой в рядах "Бессмертного полка" 6 мая вызвалоажиотаж. К представительнице России, которая через считанные дни выступит напесенном конкурсе "Евровидение", подходили люди, просилисфотографироваться и желали ей удачи, передает .