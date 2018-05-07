Украина возмутилась шествием Бессмертного полка,
которое прошло в Лиссабоне. Особенно украинских пользователей сети разозлило
участие в акции представительницы России на конкурсе Евровидение.
Украина возмутилась шествием "Бессмертного полка",
которое прошло в Лиссабоне. Особенно украинских пользователей сети разозлило
участие в акции представительницы России на конкурсе "Евровидение".
"Шапито", "позор" и "жалкое зрелище"
– самые мягкие эпитеты, которыми возмущенные украинцы награждают фотографии из
Лиссабона. Акцию "Бессмертный полк" в столице "Евровидения-2018"
возглавила Юлия Самойлова.
В рядах "Бессмертного полка" по столице Португалии
прошагали около 400 человек. Как сообщила координатор акции Жанна Кунчева,
в Лиссабоне шествие проходит уже четвертый год. Участники акции несли
фотографии с информацией об их родственниках, участвовавших
в Великой Отечественной войне. Здесь были флаги Белоруссии, Украины,
Грузии и других стран. Вместе с Самойловой в акции приняли участие
члены российской делегации на "Евровидении".
Снимок процессии с неприличной подписью опубликовал
на своей странице в Facebook украинский журналист Александр Тверской.
Комментаторы возмущаются, в частности, тому, что на одном из флагов видна
надпись на украинском языке.
Русские везде за собой возят свой мир,
не ассимилируются и не меняют мировоззрение, пустилась в
рассуждения одна из подписчиков. Она уверена, что россияне никогда не станут
европейцами. И сожалеет о том, что их невозможно уничтожить – это никому не
удается "уже полтыщщи лет" (орфография автора).
В то же время, среди жителей и гостей португальской столицы
появление Юлии Самойловой в рядах "Бессмертного полка" 6 мая вызвало
ажиотаж. К представительнице России, которая через считанные дни выступит на
песенном конкурсе "Евровидение", подходили люди, просили
сфотографироваться и желали ей удачи, передает .