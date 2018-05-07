Сотрудники полиции преподнесли Алексею Петровичу цветы, вручили подарки и адресные именные открытки с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни...

В преддверии празднования Дня Победы врио начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр Попов, помощник начальника по РЛС УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Максим Занько и начальник ОМПО УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Анна Иванова навестили ветерана Алексея Петровича Кудрявцева и поздравили его с праздником Великой Победы, выразив слова восхищения и благодарности.Герой войны с радостью встретил своих коллег. Алексей Петрович подробно рассказал о годах своей военной службы.Александр Попов поблагодарил героя за мужественность, неоценимый вклад в развитие органов внутренних дел и помощь в патриотическом воспитании молодого поколения, а также пожелал ему здоровья и бодрости духа.Сотрудники полиции преподнесли Алексею Петровичу цветы, вручили подарки и адресные именные открытки с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни от руководителей ГУ МВД России по г. Москве и УВД по СВАО. Много теплых слов и пожеланий прозвучало в адрес ветерана, который, в свою очередь, поблагодарил сотрудников Управления за праздничный визит.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29