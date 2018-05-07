Течь у балерины напугала интенсивностью. Любовник увез убитую горем балерину из страны.

Течь у балерины напугала интенсивностью. Любовник увез убитую горем балерину из страны.Анастасия Волочкова стала жертвой халатности коммунальщиков и управляющей компании. Во время весеннего ливня в ее квартире, расположенной на последнем этаже дома на Тверской улицы Москвы, потекла вода. "Хлестало изо всех щелей", – уверяют очевидцы. Причем поток испортил дорогостоящий интерьер – ковры, текстиль, мебель. По самым скромным подсчетам ущерб составил не менее трех миллионов рублей.Юрист балерины Владимир Комсомолев готовится обращение в суд на тех, кто отвечал за проверку технического состояния злополучной крыши. "Они сами виноваты – давно не проверяли покрытие. Там постоянно скапливался снег, и в результате железо местами сгнило. И при первом же снеге появилась течь. Сильнее всего пострадали потолок и мебель, изготовленная на заказ за границей", – цитирует экспертаБалерина очень переживает из-за потопа. И любовник, дабы избавить ее от депрессии и переживаний, увез Настю на курорт. Волочкова с возлюбленным Михаилом и дочерью Ариадной сегодня отдыхает в роскошном пятизвездночном турецком отеле. По возвращении балерина намерена вплотную заняться проблемой и делать ремонт в своих королевских апартаментах.Напомним, что квартира в центре Москвы у артистки не единственная – у нее есть загородный дом, где только спальня c будуаром занимает 100 метров, есть недвижимость в Питере и целых 25 квартир в Астрахани.