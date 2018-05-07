Одними из наиболее востребованных оснований для столов являются хромированные подстолья.
Они имеют качественное покрытие с красивым блеском. Данные опоры могут быть с успехом установлены как в небольшом кафе, так и в солидном ресторане.
Преимущества хромированных подстольев
Хромированные подстолья имеют множество преимуществ:
- Универсальность. Металл, покрытый хромом, имеет блеск, который притягивает. Богатство форм таких опор позволяет реализовать в интерьере различные дизайнерские задумки. С помощью хромированных подстольев можно оформить как маленькое кафе, так и большой ресторан.
- Долговечность. Хромированные опоры для стола имеют прочную конструкцию, которая прослужит долго, даже если в заведении наблюдается постоянный поток посетителей.
- Солидный внешний вид. Выглядят такие опоры дорого и современно. Именно это отличает их от прочих видов опор. С помощью хромированных подстольев вы сможете придать своему заведению лоск и богатство.
Использовать хромированные подстолья на улице не следует. Ведь они не очень устойчивы к коррозии.
Такие изделия очень нарядные и элегантные. Они особенно хорошо подходят для помещений, выполненных в стиле хай-тек. При приобретении хромированного подстолья стоит обратить внимание на то, насколько хорошо оно подходит для столешницы. Диаметр базы подстолья и его вес имеет большое значение. Вы можете выбрать различный диаметр и вес подстолья в соответствии с личными требованиями.
Подстолья из хрома стоят дороже, чем алюминиевые. Но они вполне оправдывают свою цену. Ведь они выглядят более солидно и привлекательно. Определенного ухода за такой мебелью не требуется.
Процесс хромирования несет в себе как эстетический, так и практический эффект. Глянцевый блеск сохраняется на долгие годы. Он увеличивает показатели любого металла, который находится без обработки. Хромирование позволяет надежно защитить подстолья от появления царапин, сколов и иных повреждений.
Можно устанавливать хромированные подстолья как в общественных заведениях, так и дома. Хромированные подстолья прекрасно впишутся в любой современный интерьер. Они отличаются простым и лаконичным дизайном. Цвет и блеск подобных изделий сохраняется на долгие годы. Такие подстолья устойчивы к влиянию низких и высоких температурных воздействий. Они являются лучшим вариантом для современных баров и кафе.
Статья предоставлена компанией NewBar.
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